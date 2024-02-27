ВСУ ударили по скоплению россиян

ВСУ снова ударили по скоплению российских солдат во время построения. Удары были нанесены двумя ракетами HIMARS по месту сбора личного состава в Еленовке Донецкой области во время награждения, сообщают российские военкоры.

Согласно их данным, погибли 19 военных, в том числе заместитель командира бригады, майор и подполковник, 12 - ранены.

Информацию подтвердил и экс-нардеп Верховной Рады Украины Олег Царев, ныне проживающий в РФ.