Латвия и Литва готовы начать войну с Россией

Латвия готова рассмотреть отправку войск стран Запада в Украину, если в НАТО появится такой консенсус. Об этом сообщил представитель Минобороны Латвии, его слова приводит немецкий телеканал Tagesschau.

Он добавил, что принципиального негативного отношения к такой возможности в Латвии нет.

Советник президента Литвы Кястутис Будрис заявил, что и в Литве рассматривается возможность отправки военных в Украину. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, вопрос находится на стадии обсуждения и дискуссий. Анушаускас уточнил, что отправка военных НАТО на Украину предполагает их участие в тренировочных, а не военных миссиях.