Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 28 февраля 2024, 22:27

Хуситы, похоже, приступили ко второму этапу своего зловещего плана и теперь намерены полностью разрушить связь и средства цифровой коммуникации между Европой и Азией. Добившись, по сути, тотального ограничения торговых маршрутов через акваторию Красного моря, йеменские повстанцы, по сообщению израильского издания Globes (приложение к влиятельной леволиберальной газете Haaretz), начали атаковать подводные кабели связи, проложенные между двумя самыми густонаселенными континентами планеты. Как сообщает Globes, за последние месяцы йеменские повстанцы из мятежного движения «Ансар Аллах» вывели из строя четыре подводных кабеля, являющихся частью телекоммуникационной инфраструктуры, которая связывает Европу, Азию и Африку. По информации израильского издания, повреждения привели к перебоям в работе интернета на территории Индии, а также ряда стран Персидского залива. По мнению специалистов, на восстановление поврежденных линий потребуется не меньше двух месяцев. В свою очередь, сами хуситы заявили, что не имеют никакого отношения к повреждению системы подводных коммуникационных кабелей, проложенных по дну Красного моря. Как заявил кенийский офис компании интернет-провайдера Seacom, принадлежащей ЮАР, причиной мог стать "контакт с троллером или с якорем, что весьма распространено в районах с низким уровнем моря".

В то же время, большинство западных СМИ не склонны рассматривать публикацию в Globes как очередную газетную утку. Дело в том, что ряд авторитетных изданий на Западе и раньше неоднократно писали, что Аденский залив и Красное море — это не только морские логистические ворота для перевалки товаров и ресурсов из Азии в Европу. По морскому дну этих акваторий проложены мощные кабели, обеспечивающие обмен информацией и осуществление деловых операций на суммы, кратно превышающие стоимость товаров в трюмах кораблей, проплывающих над ними. В подтверждение этого довода предлагаем вниманию читателей haqqin.az справочный перечень самых крупных кабельных трасс, огибающих Йемен и уходящих на север. IMEWE (Индия - Средний Восток - Западная Европа) — канал протяженностью 12.000 километров, который соединяет Саудовскую Аравию, Пакистан, Индию и Египет с Италией и Францией. Полоса пропуска - 3,8 терабита в секунду. FEA (Европа - Азия) — линия длиной 28.000 километров, соединяющая Японию, Южную Корею, Китай, Таиланд, Индию и ОАЭ с Италией, Испанией и Великобританией. Запущена в 1997 году и оценивается в 333 миллиона долларов. MENA (Средний Восток – Северная Африка) - одна из самых свежих кабельных трасс, запущенная в 2014 году. Протяженность - чуть менее 9.000 километров - обеспечивает обмен данными между Карачи, Мумбаем и Сицилией со скоростью 5,7 терабита в секунду. EIG (Европа – Индия) — это 15.000 километров кабеля, обеспечивающего связанность ОАЭ, Омана, Индии и Ливии с Францией, Португалией и лондонским Сити. Представляет собой оптоволоконную трассу по системе «2+2», в которую входят 16 телекоммуникационных кластеров стоимостью более 700 миллионов долларов. SeaMeWe-3 – один из самых крупных и протяженных подводных кабелей общей длиной 39.000 километров, запущенный в 1999 году и представляющий собой информационное «ожерелье» с захватом Японии, Австралии, Филиппин, Пакистана, Ирака, Турции, Греции, Португалии и Германии. Параллельно проходит брат-близнец SeaMeWe-3 - SeaMeWe-4, связывающий Мьянму с Малайзией.

И это только самые крупные скоростные и дорогостоящие кабели. А ведь есть еще G2A (Gulf2Africa) для связи между Оманом и Сомали, RAMAN, соединяющий Иорданию, Оман и Индию, кабельный мост Falcon, соединяющий Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ и Иран... Последний из кабелей, проложенных по дну Красного моря — это AAE-1 (Азия - Африка - Европа-1), по которому между Старым Светом и странами континентальной Азии проводятся миллионы банковских операций. Добавим к перечисленному выше, что разрозненные пучки оптоволокна и трасс сходятся в единый дата-центр в Джибути, где развернута Кэмп-Лемонье - крупнейшая в регионе база ВМС США. Таким образом, комплекс оптоволоконных кабелей, проложенных по дну Красного моря и Аденского залива, обеспечивают бесперебойную работу телекоммуникационного хаба, критически важного для десятков стран, в том числе для государств G20. Эта информационная структура, созданная на базе современных цифровых технологий связи, обеспечивает миллиарды финансовых операций с ежегодным объемом в триллионы долларов. Следует понимать, что обрыв двух-трех каналов может привести не просто к банкротству отдельных компаний, а к коллапсу целых государственных экономик. И вот теперь в эту игру, судя по публикации в Globes, подключаются хуситы. Из перечисленных выше кабельных мостов как минимум четыре заходят непосредственно в Йемен. Да и маршрут остальных не является большим секретом для местных военных. Как утверждает израильское издание, даже если хуситы и не располагают всем необходимым оборудованием и инструментарием для осуществления подводных диверсий, оно точно есть у иранцев, испытывающих сильную изжогу от одного только взгляда на звездно-полосатый флаг.