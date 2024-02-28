У республиканцев сменится лидер

Митч Макконнелл объявил, что покинет пост лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США.

"Сегодня я стою перед вами <...>, чтобы сказать, что это будет мой последний срок пребывания на посту лидера республиканцев", - сказал 82-летний законодатель, выступая на заседании верхней палаты Конгресса. "Я никуда не ухожу ни в какое ближайшее время", - отметил при этом Макконнелл. По его словам, фракция республиканцев в Сенате намерена избрать своего нового лидера в ноябре. К работе сменщик приступит "в следующем январе", пояснил Макконнелл.

Законодатель подчеркнул, что не намерен прекращать работу в верхней палате Конгресса раньше отведенного ему срока, который подойдет к концу в 2027 году. "Я завершу работу, выполнение которой поручили мне жители [штата] Кентукки (который республиканец представляет в Сенате - прим.)", - отметил он.