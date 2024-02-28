Украина вернула город в Донбассе

Третья штурмовая бригада вернула город Красногоровку в Донецкой области под контроль украинских военных, говорится в их заявлении, опубликованном в среду, 28 февраля.

Как отметили в сообщении, накануне российские войска атаковали юго-восточную часть Красногоровки и зашли в город.

«Чтобы не позволить врагу закрепиться, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага», — добавили военные.