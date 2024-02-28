Джонсон озвучил сценарий быстрого завершения войны

Думаю, что война закончится не в этом году. Может быть, даже не в следующем. Все кончится, когда до России и до Путина дойдет, что он остался один против силы, которая никогда не отступит. Об этом заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Мы ни за что не допустим унижения и уничтожения Украины. Мы просто не дадим этому произойти... Но я думаю, что одно дело может очень быстро изменить ситуацию: если у Путина возникнут проблемы в Крыму. Если он почувствует риск потери Крыма, в Кремле все будет иначе. Таков сценарий быстрого завершения войны", – считает экс-премьер Великобритании.