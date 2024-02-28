Приднестровье: Ша, никто никуда не идет наш комментарий
Съезд приднестровских депутатов напомнил о двух вещах: российские интересы простираются далеко за пределы собственно Российской Федерации, вот только далеко не везде Россия в состоянии их эффективно отстаивать.
Безусловно, мероприятия такого рода в квазигосударственных образованиях не проводятся по собственной инициативе, заказ был получен из метрополии. Кремль нынче заинтересован в создании новых точек напряжения и активизации старых, чтобы Западу жизнь малиной не казалась.
Определенная организационная растерянность Европы ввиду усилившейся угрозы собственной безопасности, явные просчеты по темпам поддержки Украины и зависание этой поддержки со стороны США, что, в свою очередь, усиливает беспокойство по поводу общеевропейской безопасности, - все это провоцирует Россию на шаги, которые бы усугубили ощущение беспомощности, беззащитности стран, еще вчера комфортно пребывавших под, казалось, гарантированным евроатлантическим зонтиком. Не говоря уже о тех, кто под этот зонтик только собирается, как в случае с Молдовой.
Приднестровье, казалось бы, идеальное место для демонстрации российских возможностей: тут и наличие пророссийского населения, половина которого имеет паспорта РФ, и присутствие «миротворческого» контингента, и тридцатипятилетний опыт сепаратистского существования. Правда, за все это время Приднестровскую Молдавскую Республику признали лишь такие же инвалиды самоопределения – Абхазия, Южная Осетия и приказавшая долго жить «НКР», даже мать родная Россия так далеко не зашла.
Но вот, может, время пришло? Причем даже минуя стадию признания суверенитета, сразу в новые субъекты Федерации? Заявление о таком решении, конечно, очень оживило бы послание Владимира Путина Федеральному собранию, заставив зал на соответствующих словах встать и устроить овацию, но даже склонный в последние годы к авантюризму российский президент вряд ли пойдет на такой шаг, потому что заявить можно что угодно, а вот в жизнь воплотить – никак.
Можно даже не сомневаться, что Приднестровье перекочевало бы в состав РФ, если бы российским войскам удалось захватить Николаевскую, а затем Одесскую области. Но с этими мечтами пришлось расстаться еще в 2022 году, а разгром российского Черноморского флота окончательно их похоронил.
Сейчас отсутствует любая возможность перекинуть в непризнанную республику войска, а размещенные там подразделения, официально именуемые «Оперативной группой российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова», способны в лучшем случае охранять военные склады: львиную долю контрактников составляют местные жители с румынскими и молдавскими паспортами, которые даже в страшном сне не видят перспективу какого-то вооруженного конфликта с соседями.
Жители Приднестровья давно оценили возможность свободных поездок в ЕС, на Европу ориентированы и местные бизнесы. Иметь где-то далеко за спиной Россию было и для кого-то еще остается «прикольным», но стать какой-нибудь Приднестровской областью РФ здесь никому неохота. Тем более что РФ не образца сытого начала 2000-х, а изгой после 2022-го.
Поэтому «ша, никто никуда не идет», как говорится в старом одесском анекдоте: приднестровские депутаты скромно попросили у России не «исторического» присоединения, а дипломатической поддержки в их противостоянии с Молдовой, которая понемногу загоняет когда-то отколовшуюся территорию под свою юрисдикцию. А откуда у России, которая рассорилась с Кишинёвом, возьмутся рычаги для давления на власти Молдовы? Разрыв нормальных отношений лишает возможностей оказывать влияние, так это работает, и не только с Молдовой.
Вот и выходит, что демарш Приднестровья демонстрирует в результате не российское могущество, а российскую слабость. Привычная с некоторых пор история.