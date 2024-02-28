Леонид Швец, автор haqqin.az 28 февраля 2024, 23:31

Съезд приднестровских депутатов напомнил о двух вещах: российские интересы простираются далеко за пределы собственно Российской Федерации, вот только далеко не везде Россия в состоянии их эффективно отстаивать. Безусловно, мероприятия такого рода в квазигосударственных образованиях не проводятся по собственной инициативе, заказ был получен из метрополии. Кремль нынче заинтересован в создании новых точек напряжения и активизации старых, чтобы Западу жизнь малиной не казалась.

Определенная организационная растерянность Европы ввиду усилившейся угрозы собственной безопасности, явные просчеты по темпам поддержки Украины и зависание этой поддержки со стороны США, что, в свою очередь, усиливает беспокойство по поводу общеевропейской безопасности, - все это провоцирует Россию на шаги, которые бы усугубили ощущение беспомощности, беззащитности стран, еще вчера комфортно пребывавших под, казалось, гарантированным евроатлантическим зонтиком. Не говоря уже о тех, кто под этот зонтик только собирается, как в случае с Молдовой. Приднестровье, казалось бы, идеальное место для демонстрации российских возможностей: тут и наличие пророссийского населения, половина которого имеет паспорта РФ, и присутствие «миротворческого» контингента, и тридцатипятилетний опыт сепаратистского существования. Правда, за все это время Приднестровскую Молдавскую Республику признали лишь такие же инвалиды самоопределения – Абхазия, Южная Осетия и приказавшая долго жить «НКР», даже мать родная Россия так далеко не зашла. Но вот, может, время пришло? Причем даже минуя стадию признания суверенитета, сразу в новые субъекты Федерации? Заявление о таком решении, конечно, очень оживило бы послание Владимира Путина Федеральному собранию, заставив зал на соответствующих словах встать и устроить овацию, но даже склонный в последние годы к авантюризму российский президент вряд ли пойдет на такой шаг, потому что заявить можно что угодно, а вот в жизнь воплотить – никак. Можно даже не сомневаться, что Приднестровье перекочевало бы в состав РФ, если бы российским войскам удалось захватить Николаевскую, а затем Одесскую области. Но с этими мечтами пришлось расстаться еще в 2022 году, а разгром российского Черноморского флота окончательно их похоронил.