Израиль готовится к войне в Ливане

Израильская армия может провести операцию на юге Ливана, чтобы оттеснить движение «Хезболла» от границы, сообщает The National со ссылкой на источники в военных структурах и службах безопасности обеих стран. Движение готовится к «любым сценариям», включая наземное вторжение.

По словам одного из собеседников издания, большинство израильтян, покинувших свои дома на севере страны, не хотят возвращаться, пока не будет устранена угроза со стороны «Хезболлы». Такое положение дел может стать причиной для сильного давления на израильских военных и правительство. «Это может означать новую большую войну», – добавил источник.

Главной целью армии Израиля будет отодвинуть «Хезболлу» на 10-15 километров от своей границы. Источники издания отмечают, что если движение отойдет к северу от реки Литани, то необходимости в конфликте не будет.