Немецкий фрегат атаковал американский беспилотник

Немецкий фрегат "Гессен", который находится в Красном море в рамках миссии Европейского Союза, из-за ошибки едва не сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, который пролетал мимо. Об этом сообщает Spiegel.

Экипаж "Гессена" заметил дрон на радаре и связался с американскими коллегами из миссии Prosperity Guardian, которая тоже действует в Красном море. Те не знали о вылете дрона, который, вероятно, был связан с другой миссией армии США.

После консультаций командир "Гессена" отдал приказ открыть огонь по неизвестному беспилотнику, который летел в сторону немецкого фрегата. Но после выстрела двух зенитных ракет произошел технический дефект – обе они упали в море.