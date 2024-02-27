Во Франции заявили о прямой угрозе со стороны России

Россия изменила свою позицию по отношению к Франции, и теперь от нее исходит прямая угроза для республики. Такое заявление сделал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает Public Senat.

«Реальность заключается в том, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции на всех уровнях», — сказал Атталь.

Также премьер-министр сообщил о проводимых Россией кампаниях по дезинформации против Франции, а также о кибератаках и «операциях по дестабилизации и разобщению» европейских стран.