Во Франции заявили о прямой угрозе со стороны России
Россия изменила свою позицию по отношению к Франции, и теперь от нее исходит прямая угроза для республики. Такое заявление сделал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает Public Senat.
«Реальность заключается в том, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции на всех уровнях», — сказал Атталь.
Также премьер-министр сообщил о проводимых Россией кампаниях по дезинформации против Франции, а также о кибератаках и «операциях по дестабилизации и разобщению» европейских стран.