Украинские власти стремятся не только восстановить территориальную целостность страны в границах 1991 года, но и развалить Россию изнутри, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в беседе с изданием NV.

По его словам, Киев «будет прилагать военные, дипломатические и разведывательные усилия» для реализации своих планов.

По словам Буданова, власти Украины должны максимально способствовать этому процессу своей мыслью, оружием, дипломатией, а также разведкой. В других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для страны будет повторяться с регулярной периодичностью, добавил он.