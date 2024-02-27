Шатдауна не будет

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей, которые позволяют не допустить приостановки работы федерального правительства (шатдаун) из-за прекращения финансирования. Об этом сообщила в среду американская газета Politico.

По словам ее источника в Конгрессе, договоренность предусматривает продление финансирования одних правительственных структур до 8 марта, а других - до 22 марта. Как уточняет издание, законодатели пришли к единому мнению по нескольким законопроектам, касающимся расходов федерального бюджета.