Зурабишвили назвала Россию «вызовом на пути в Европу» для Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, посещающая Великобританию, заявила, что на пути ее страны в Европу вызовом является Россия.

«Для полноценной интеграции Грузии в европейскую семью, чтобы это стало реальностью, чтобы страна изменилась, чтобы больше не была постсоветской, против всего этого существует один большой вызов – это Россия», – сказала Зурабишвили, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».

При этом президент Грузии подчеркнула, что «на этом пути в Европу нет возможности помочь Грузии, если в первую очередь не помочь Украине». По ее словам, Запад должен действовать так, чтобы «Россия не чувствовала его слабости», поскольку «в природе России желание расширяться», а это «не приносит мира и стабильности».