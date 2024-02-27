Госдеп об отправке военных в Украину

Америка не собирается отправлять своих военных на территорию Украины. Однако другие страны, если хотят решать таким способом проблемы в международной политике, вольны сами решать этот вопрос, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Другие страны будут решать, что они хотят сделать. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных "на земле" не будет», - заявил Миллер в ответ на вопрос агентства РИА Новости.

Означает ли это, что американские вооруженные силы могут войти в акваторию Черного моря, или вступить в конфликт в воздухе при помощи самолетов и ракет - Миллер уточнять не стал.