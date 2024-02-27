Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:55

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью телеканалу France 24 о «заморозке» членства в ОДКБ усилило и без того до предела натянутые отношения между Москвой и Ереваном. Заметим, что в словах армянского премьер-министра нет абсолютно ничего нового: Армения уже давно не участвует в мероприятиях ОДКБ, более того, не подписывает документы, принятые этой организацией. Что фактически означает «заморозку» не только членства Армении, но и функционирование самой ОДКБ.

Тем временем ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что из Еревана в секретариат ОДКБ или в соответствующие структуры стран-членов никакой официальной информации по данному поводу не поступало. Официальная Москва подтвердила, что «ждет дополнительных объяснений» от Еревана по поводу слов премьер-министра Армении. Накануне Ютта Урпилайнен, комиссар ЕС по международному сотрудничеству, заявила, что Евросоюз привержен углублению отношений с Арменией во всех измерениях, подчеркнув, что была инициирована «новая, амбициозная повестка партнерства Армения - ЕС». Отметим: Урпилайнен повторила то, что министры иностранных дел Армении и Евросоюза заявили еще несколько недель назад во время встречи в Брюсселе. Как отмечают наблюдатели, отношения между Евросоюзом и Арменией никогда еще не были такими крепкими, а в ближайшем будущем этот процесс, вероятно, будет углубляться.

«В октябре, выступая в парламенте своей страны, премьер-министр Армении направил нам очень четкий сигнал, - отметила, в частности, Ютта Урпилайнен. – Его смысл сводился к тому, что Ереван готов стать ближе к ЕС настолько, насколько официальный Брюссель это позволит. В ответ Еврокомиссия поручила мне найти пути углубления отношений по всем измерениям. И в последние месяцы мы работали в этом направлении, инициировав новую, амбициозную повестку партнерства Армения - ЕС». По словам комиссара ЕС по международному сотрудничеству, эта повестка будет строиться по трем важным направлениям: «Во-первых, мы поможем Армении повысить устойчивость и диверсификацию ее экономики. Мы также обсуждаем возможности либерализации визового режима и призываем Армению провести необходимые реформы в этих областях. Во-вторых, сотрудничество в сфере безопасности через наблюдательную миссию ЕС и европейский Фонд мира, и в-третьих - увеличение инвестиций, в том числе участие Армении в региональных программах». Ютта Урпилайнен подчеркнула, что для Еревана предстоящий путь будет непростым. «Решения, принятые Арменией в прошлом, которые привели к политической, экономической зависимости, а также зависимости в сфере безопасности, не могут быть преодолены за один день. Но с обеих сторон есть политическая воля и стремление двигаться вперед в направлении углубления и расширения нашего партнерства», - сказала она. В свою очередь, Марина Кальюранд, председатель группы Европарламента по связям с Южным Кавказом, подчеркнула: чтобы добиться успеха, Армения должна «сделать свою домашнюю работу».

«Я имею в виду ОДКБ, ЕАЭС, большую зависимость Армении от России, а также российскую военную базу в Армении», — уточнила евродепутат. Таким образом, Брюссель не скрывает, что поставил перед Арменией «домашнее задание», суть которого - дистанцироваться от России и созданных под ее эгидой структур, то есть от ОДКБ и Евразийского экономического союза. Ибо от этого зависит углубление отношений Армении с Евросоюзом. Ранее европейские чиновники намекнули, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе и ее тесное сотрудничество с Евросоюзом несовместимы. Потому что у этих структур «разная таможенная и торговая политика». Следует также учесть, что членство Армении в ОДКБ ограничивает возможности прямой военной поддержки Еревана со стороны государств Евросоюза. Поэтому в Брюсселе ждут, что правительство Армении подтвердит свой выбор, то есть неприятие России. На следующем этапе это должно привести к официальному выходу Армении из ОДКБ, а также к выводу российской военной базы из Гюмри. Если только Москва в ближайшее время не «накажет Ереван» за такой выбор.

На данный момент выход Армении из Евразийского экономического союза выглядит весьма сомнительно. Поскольку с практической точки зрения Армении, зависящей от России, если и удалось за последние годы в определенной степени оживить свою экономику, то во многом благодаря членству в ЕАЭС. Выполнит ли Армения «домашнее задание» Евросоюза — вопрос открытый. Сделать это без гарантий безопасности Ереван вряд ли решится. Однако Запад, как известно, предоставлять Армении такие гарантии не спешит. То ли это тактика, то ли отсутствие у Брюсселя реальных возможностей. По мнению политолога Армана Гукасяна, власти Армении последовательно, шаг за шагом ведут страну к выходу из ОДКБ, что чревато серьезными рисками. «При нынешних турбулентных развитиях, в том числе учитывая ситуацию на Южном Кавказе, не имея альтернативы, будь то в виде НАТО или другой системы безопасности, это может привести к появлению новых вызовов», — считает Гукасян. По его словам, идут лишь какие-то процессы в западном направлении, итоги которых пока туманны и непонятны. И они, естественно, таят в себе большие опасности и вызовы.

«Если у тебя нет альтернативы, как ты можешь делать столь рискованные и опасные шаги?» - недоумевает Гукасян. В то же время армянский политолог подчеркивает, что в действиях официального Еревана четко прослеживается политика по выходу из ОДКБ. Так что неучастие в мероприятиях этой организации является лишь первым шагом в этом направлении. «Все идет именно к этому, - констатирует Гукасян. - Власти видят гарантии безопасности на Западе, и, исходя из сегодняшней политики официального Еревана, все ведет именно к этому. Но со стороны Запада никто не давал четких и ясных гарантий обеспечения безопасности армянского государства». В свою очередь, российский пропагандист Сергей Мардан утверждает, что «Запад готовит Армению к войне против России». По его словам, в мире все чаще стали появляться «новости о приготовлениях коллективного Запада к масштабной войне у границ России». И эпицентром военных событий, как считает Мардан, должен оказаться Ереван - столица Армении. Пропагандист говорит, что «…эти новости не показывают страну с самой положительной стороны: обстрелы азербайджанских позиций, систематические нарушения режима прекращения огня, размещение военной миссии Европейского союза на территории Армении, визиты генералов НАТО, утечка секретной информации ОДКБ и так далее».