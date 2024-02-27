Еще одно заявление Франции об отправке войск в Украину

Власти Франции допускают отправку своих военнослужащих в Украину для укрепления противовоздушной обороны, обучения украинской армии, а также защиты границ, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь на слушаниях в Сенате.

По его словам, никто из представителей французской власти не может смириться с перспективой победы России в Украине, особенно в свете того, что позиция Москвы ужесточилась по отношению к Парижу. «Реальность такова, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу Франции во всех отношениях», - подчеркнул Атталь.

При этом он отметил, что у Парижа пока нет конкретных планов по отправке военных в Украину. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об этом, только допустил такую возможность, поскольку в начале войны Париж помогал Киеву исключительно «спальными мешками и биноклями», но потом расширил помощь до новейшего вооружения.

Также на слушаниях в Сенате выступил государственный секретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро. Он заявил, что украинская армия сражается в том числе и за безопасность Евросоюза и Франции, поскольку в случае поражения Киева линия фронта неизбежно сдвинется западнее. «Когда горит дом соседа и огонь грозит распространиться, мы не стоим сложа руки, мы встаем и реагируем», — заключил Барро.