На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Бузовна Хазарского района города Баку.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, по указанному адресу прибыла группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Установлено, что это ручная граната Ф-1. Боеприпас был вывезен с территории для утилизации специалистами группы Службы спасения особого риска.

Других опасных или подозрительных предметов при осмотре места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.