Армяне арестовали Панахова

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего армии Азербайджана Руслана Панахова, который утром 28 февраля заблудился при плохих погодных условиях во время передвижения между служебными позициями в Лачинском районе, пишут армянские СМИ.

Сообщается, что Панахов обвиняется по нескольким статьям УК Армении - незаконное пересечение границы, ношение оружия и т.д.