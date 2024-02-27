Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 12:16

Новость о покупке Азербайджаном истребителей JF-17 Block 3 совместного пакистано-китайского производства, появившаяся несколько дней назад, пока официально не подтвердили ни в Баку, ни в Исламабаде. Несмотря на это, сделку широко анализируют зарубежные издания, специализирующиеся на военной сфере и безопасности, а также экспертные круги. Напомним, что новость о том, что Азербайджан заключил с Пакистаном контракт на поставку истребителей JF-17 Block 3 на 1,6 миллиарда долларов, впервые появилась в аккаунте Air Operations Syndicate в соцсети Х.

Как удалось выяснить haqqin.az, этот аккаунт в социальных сетях близок к пакистанским военным кругам, находится в Лондоне и в основном публикует сообщения о военно-воздушных силах стран Южной Азии. Хотя источник не кажется авторитетным, новость быстро распространилась и привлекла внимание более известных зарубежных изданий, экспертов. Пакистанские источники, однако, сообщают, что на самом деле договор еще не подписан, но стороны согласовали окончательный вариант соглашения: ожидается, что документ будет подписан в ближайшее время. Немецкое издание Flug Revue в этой связи пишет, что Азербайджан долгое время пытался заменить в своих ВВС истребители МиГ-29 советского производства. Однако, поскольку перед Баку не было широких возможностей для приобретения более современных боевых самолетов, необходимо было остановиться на легких одномоторных истребителях JF-17 пакистано-китайского производства.

Издание отмечает, что ориентировочная стоимость истребителей JF-17 Block 3 составляет 50 миллионов долларов США. А это значит, что Азербайджан может заказать около 30 истребителей из Пакистана за 1,6 миллиарда долларов. Но цена будет выше, если контракт будет включать обучение пилотов, закупку боеприпасов для истребителей и другие вопросы. Flug Revue пишет, что JF-17 выглядит внешне менее внушительно по сравнению с истребителями МиГ-29, но он более технологичен и проворен. Серийное производство варианта JF-17 Block 3 началось с конца 2020 года, и эти истребители оснащены двигателями Guizhou WS-13 китайского производства. Сообщается, что Block III легче предыдущих вариантов JF-17 Block I и Block II благодаря более широкому использованию композитных материалов. Нагрузка вооружения составляет около 3600 килограммов и распределена по восьми точкам подвески под крыльями и в нижней части фюзеляжа. В арсенал входят (в основном китайские) ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», управляемые ракеты по морским целям, а также управляемые и неуправляемые бомбы. Также имеется проверенная советская бортовая пушка ГЩ-23Л (калибр 23 мм). В JF-17 Block 3 также интегрированы системы радиоэлектронной борьбы.

Defense and Security Monitor пишет, что у Азербайджана есть финансовые возможности для закупки новых истребителей как у Пакистана, так и у других поставщиков. Общий оборонный бюджет страны в настоящее время приближается к 4 миллиардам долларов. Основными партнерами Азербайджана в сфере обороны являются Израиль и Турция, но в плане истребителей предложить они ничего не могут. В июле 2023 года Азербайджан присоединился к проекту турецкого истребителя Kaan, что стало явным сигналом о том, что Баку в конечном итоге закупит этот самолет. Однако разработка Kaan все еще находится на ранней стадии, и получить их на вооружение азербайджанские ВВС смогут не раньше 2030 года. Издание напоминает, что Азербайджан ранее вел переговоры о покупке у России истребителей Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31, но сейчас прекратил их, возможно, опасаясь санкций США. Недавно Азербайджан углубил связи с итальянской компанией Leonardo, подписав прошлым летом соглашение о закупке транспортного самолета C-27J. Но сделка по усовершенствованному учебно-тренировочному самолету М-346, который можно использовать и в боевых целях, похоже, все еще находится на стадии переговоров.