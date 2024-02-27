Алиев поздравил президента Венгрии

«Сердечно поздравляю Вас с избранием президентом Венгрии.

Венгрия является близким другом и надежным партнером Азербайджана. Нынешний уровень основанных на взаимном доверии азербайджано-венгерских отношений, которые день ото дня обогащаются новым содержанием, вызывает удовлетворение.

Мы придаем особое значение расширению наших обладающих большим потенциалом межгосударственных связей во всех сферах, в том числе дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства. Верю, что мы приложим совместные усилия во имя укрепления традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Венгрией, успешного продолжения многогранного сотрудничества в интересах наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Венгрии», - говорится в тексте письма.