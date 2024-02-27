Буданов подтвердил, что России слили план контрнаступления

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что Россия знала о плане украинского контрнаступления в 2023 году. Буданов озвучил недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Кремль знал о плане украинского контрнаступления еще до его начала.

«Я не буду говорить больше, чем президент (Украины). У нас была, скажем так, информация, доказательства, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры», - сказал Буданов, комментируя вероятную утечку данных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить о каких-либо будущих военных планах Украины, ведь в прошлом году Кремль заранее получил план украинского контрнаступления.

«Я объясню вам. Если честно, между нами говоря, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа, и неожиданный результат для россиян. И скажу вам откровенно: наши контрнаступательные действия весной прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия», - подчеркнул Зеленский.