Азербайджанцев отучат вмешиваться в чужие дела

В Азербайджане может быть создан механизм для предотвращения незаконного вмешательства в частную жизнь граждан, говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2023 год.

Омбудсмен предлагает создать механизм для предотвращения незаконного вмешательства в личную жизнь граждан, более надежной защиты их прав, чести и достоинства, а также для системной организации борьбы с распространением в СМИ информации, в том числе аудио- или видеоматериалов, порочащих деловую репутацию граждан.