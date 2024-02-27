Система «Электронный рецепт»: как это работает?
Начальник отдела Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Саид Фарзуллаев в интервью, опубликованном на сайте ведомства, рассказывает о системе «Электронный рецепт», в чем ее преимущества, какие лекарства войдут в эту систему, и как граждане смогут их получать.
- Электронный рецепт – это цифровой аналог бумажного рецепта. Система «Электронный рецепт» имеет функцию электронной регистрации рецептов, выписываемых гражданам в государственных и частных медицинских учреждениях Азербайджана. В то же время система «Электронный рецепт» обеспечит управление рецептами для врачей, пациентов и фармацевтов через единую платформу.
- Как граждане могут получить рецептурные лекарства посредством этой системы?
- После осмотра врача или медицинской консультации граждане могут получить выписанные лекарства по электронному рецепту в любой аптечной организации, действующей на территории нашей страны. Для этого необходимо предъявить фармацевту регистрационный номер электронного рецепта или QR-код на электронном рецепте. Электронный рецепт может быть предъявлен фармацевту как самим пациентом, так и лицом, которому он доверил этот документ. Также наши граждане смогут увидеть выписанные им рецепты, скачав мобильное приложение Reseptim («Мой рецепт»).
- В чем преимущества системы «Электронный рецепт»?
- Электронный рецепт устранит бумажный оборот, и врачи смогут оказывать услуги гражданам более эффективным способом. В то же время обеспечивается доступ граждан к медицинской информации, более эффективное обслуживание медицинскими работниками, усиление контроля за обращением лекарственных средств.
Кроме того, электронный рецепт исключит нечитабельность или неправильную интерпретацию рецептов, позволит увидеть историю ранее выписанных лекарственных средств, избежать несовместимости препаратов, указывать точные дозировки, а также сопоставить диагнозы на основании Международной классификации болезней.
Наряду с преимуществами, о которых я говорил ранее, внедрение системы «Электронный рецепт» создаст дополнительный экономический эффект в результате повышения прозрачности всего сектора. Постоянно обновляемый реестр лекарственных средств станет основой макроанализа в масштабе страны. Так, будет полная информация о наличии и спросе на лекарства, а также о врачах, кому и по какому диагнозу прописавшие лекарства. Это, в свою очередь, позволит усилить контроль за операциями, осуществляемыми при реализации лекарственных средств, а также предотвратить распространение контрафактной продукции.
- Где можно скачать мобильное приложение Reseptim?
- В целях дальнейшего расширения осведомленности населения и медицинских работников о системе «Электронный рецепт» (reseptim.az), введенной в эксплуатацию Министерством здравоохранения, а также обеспечения доступности ее использования на официальном интернет-ресурсе министерства (sehiyye.gov.az) и портале pharma.az (официальный интернет-ресурс Центра аналитической экспертизы) создана специальная ссылка. В ссылке размещены видеоинструкции для пациентов и врачей по системе «Электронный рецепт». Посредством этих видеоинструкций врачи и пациенты могут наглядно ознакомиться с правилами использования «Электронного рецепта». В то же время пользователи мобильных телефонов с операционными системами iOS и Android могут скачать мобильное приложение Reseptim по QR-кодам, размещенным по ссылке.
- Какие лекарства войдут в систему «Электронный рецепт»? Будут ли включены в электронный рецепт биологически активные добавки к пище (БАД)?
- Система «Электронный рецепт» создана на основе базы данных ввозимых в нашу страну лекарственных средств, срок годности, верхний предел цен которых определен Тарифным (ценовым) советом и прошедших государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством.
- Можно ли выписать электронный рецепт на лекарства, не прошедшие государственную регистрацию?
- Согласно статье 12-1 (Выписка рецептов на лекарственные средства) Закона Азербайджанской Республики «О лекарственных средствах»:
12-1.5 в рецепте может быть прописан лекарственный препарат, который на основании клинических протоколов считается необходимым для лечения больного, но не имеет государственной регистрации под своим международным непатентованным наименованием (наименованием действующего вещества). В этом случае рецепт представляется в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, через систему с указанием необходимой дозы лекарственного препарата;
12-1.6. Орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти, в течение 2 (двух) рабочих дней проверяет соответствие рецепта клиническим протоколам и сведениям в электронной медицинской карте пациента, одобряет или отклоняет утверждение рецепта в электронной медицинской карте;
12-1.7. После утверждения рецепта органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, указанный в рецепте лекарственный препарат, не прошедший государственную регистрацию, может быть ввезен в страну в соответствии со статьями 9.4 и 9.6 данного Закона.
- Куда можно обратиться за помощью в случае возникновения вопросов относительно системы «Электронный рецепт»?
- В случае возникновения у граждан вопросов относительно системы «Электронный рецепт» они могут обратиться в Call-центр Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения (тел: 012 596 07 12).