ВСУ сообщили о гибели в бою элитного спецназа

Силы специальных операций ВСУ в ночь на 29 февраля сообщили о гибели в бою группы своих военных из 73-го морского центра. Информацию об этом распространили украинские СМИ.

«Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специальной задачи, военные приняли свое последнее сражение, навечно оставшись в строю», — говорится в сообщении.