Еще два миллионера отказались от гражданства России

Основатели IT-компаний США Veeam Software и Object First, когда-то входившие в список Forbes, Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, отказались от гражданства Российской Федерации. Об этом сообщает Forbes.

Баронов и Тимашев числились в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» с 2017 по 2021 год. По данным издания, они стали восьмым и девятым предпринимателями из числа действующих или бывших участников списка Forbes, которые сдали российские паспорта за два года с начала войны в Украине.

По словам знакомого предпринимателей, сейчас у Баронова и Тимашева осталось единственное гражданство – Республики Кипр. Сами они много лет живут за границей: Баронов - в Швейцарии, Тимашев – в США.