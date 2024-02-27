Министр призвал тратиться на науку

Азербайджанскую науку надо интегрировать в мировую, заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе выступления на Общем собрании Национальной академии наук.

«Если мы хотим, чтобы нашу национальную науку заметили в мире, то единство и сотрудничество являются обязательными. Нет понятия индивидуальной науки, наука существует на фоне единства», - сказал Амруллаев.

Министр отметил, что на азербайджанскую науку выделяется недостаточно средств: «Это происходило так долго, что внезапное увеличение финансирования не даст результатов».

Амруллаев также заявил, что к 2026 году три азербайджанских вуза должны войти в 800 лучших университетов мира.

По его словам, «самой важной» новостью 2024 года станет начало работы Карабахского университета в Ханкенди.

«Уже в сентябре мы должны привлечь 1 000 молодых граждан к обучению в Карабахском университете. Верим, что добьемся этого», - добавил Амруллаев.