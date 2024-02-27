Госслужба по мобилизации рассказала, как борется с коррупцией

С мая 2023 года Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу были проведены комплексные меры по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности, в том числе соответствующая работа по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в отношении должностных лиц, нарушивших требования законодательства, были проведены служебные проверки. Так, в 2023 году к 78 сотрудникам, за соответствующий период 2024-го к 58 сотрудникам применены дисциплинарные меры. Собранные в 2023 году материалы по 15 фактам в отношении 22 человек и в 2024 году - по 6 фактам в отношении 26 человек направлены в Генпрокуратуру Азербайджана для правовой оценки их действий.

Кроме того, многочисленные материалы, собранные Госслужбой, направлены в соответствующие следственные органы для процессуальной оценки действий лиц, уклонившихся от призыва на действительную военную службу путем представления фиктивных документов о высшем образовании за рубежом и другими способами.

В ведомстве указали, что подобные комплексные меры проводятся в целях обеспечения исполнения распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении «Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы», требований и поручений, связанных с устранением факторов, способствующих коррупции.