Азербайджан испытал Akıncı видео
В соответствии с планом подготовки на текущий год подразделения БПЛА ВВС Азербайджана продолжают выполнять учебно-тренировочные полеты, сообщили в Минобороны.
До начала учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили действия по приведению БПЛА в состояние боеготовности.
Принятые на вооружение ударные БПЛА Akıncı провели воздушную разведку по установленным маршрутам, определили координаты наземных целей условного противника и выполнили другие задачи.
На учениях, проводимых в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки и совершенствования индивидуальных способностей членов экипажа, экипажи БПЛА высокопрофессионально выполнили все поставленные задачи.