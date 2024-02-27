Кремль об инициативе Макрона

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских военных в Украину может нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается заявления Макрона, это новый элемент — и это гораздо опаснее. Наши западные партнеры, с одной стороны, предсказуемы, но, с другой стороны, они, к сожалению, начинают обсуждать такие темы, как прямое направление воинских контингентов на Украину, которые могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям», — сказал он в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь отметил, что политики западных стран не имеют инстинкта самосохранения, поэтому это «обязывает Россию быть начеку».