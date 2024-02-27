28-29 февраля на вилле Борзиг в Берлине состоялись переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Согласно сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, между министрами и их делегациями были обсуждены позиции по положениям проекта «Двустороннее соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений». Отмечена необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам.

В рамках визита главы МИД Азербайджана и Армении встретились с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Джейхун Байрамов поблагодарил немецкую сторону за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией.