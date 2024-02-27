Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:20

Для Джо Байдена и Дональда Трампа предвыборная гонка становится бегом с препятствием, и чем дальше, тем таких препятствий будет больше. Суд штата Иллинойс вчера постановил исключить имя Трампа из бюллетеней на праймериз. Это уже третий штат, который принял такое решение, до этого были Колорадо и Мэн. Обвинения в адрес экс-президента хорошо известны. Ему инкриминируют подстрекательство к восстанию, когда толпы его сторонников ворвались в здание Капитолия 6 января 2021 года. Противники Трампа апеллируют к статье 3-ей 14-ой поправки к конституции, которая запрещает избираться политикам, замешанным в участии в мятеже.

Сам Трамп категорически не признает никакого обвинения в свой адрес. У него масса доводов, в массе своей весьма демагогических. Он говорит, что в тот трагический для американской демократии день он лишь призывал свою рать восстановить справедливость в отношении итогов прошедших президентских выборов. Трамп, как известно, считает, что победу у него украли. Однако он говорит, что не приказывал своим сторонникам атаковать Капитолий. С этим делом еще в декабре было поручено разбираться Верховному суду. Жрецы Фемиды чесались два месяца и, наконец, приняли решение начать рассмотрение - речь идет прежде всего о Колорадо - на неделе, которая начнется 22 апреля. Не быстро. А, учитывая, что спешить они не будут, вердикт ожидается не раньше середины лета. Судя по настроению Верховного суда, где шесть консерваторов и лишь трое условных либералов, там, скорее всего, примут сторону Трампа. А это полностью отвечает его интересам - как можно дольше затянуть все инициированные против него как судебные процессы, так и избирательные дела. И глядишь, его изберут президентом и тогда он все процессы просто отменит, а себя амнистирует. И дело будет в шляпе. Выглядит парадоксально, но штат Иллинойс находится в одной географической зоне с Мичиганом и демографический срез у них одинаковый. И такие разные настроения у судебных властей и электората.

В Мичигане на этой неделе состоялись праймериз, на которых Трамп, как и ожидалось, победил Никки Хейли, свою единственную соперницу. Однако та не собирается сдаваться - она будет продолжать борьбу до конца праймериз. Главный ее аргумент: Байден проиграл около 20 процентов голосов избирателей в Мичигане, а Трамп — 35 процентов (их и получила Хейли). Предполагается, что эти люди не станут голосовать за Трампа на президентских выборах и это, считает Хейли, «тревожный сигнал для него в ноябре». У Байдена таких тревожных сигналов выше крыши, и один из самых серьезных из них именно в Мичигане. Для него, если говорить о соперниках, эти праймериз фактически были безальтернативными, и он получил 80 процентов голосов демократов. Однако там его ждала другая напасть — 15 процентов участников поставили галочки в отдельной графе. Это называется uncommitted, их выбор называется «ни за кого». И, конечно, эти избиратели, таким образом, выразили протест против политики Джо Байдена. В Мичигане одна из самых больших в США общин арабов-американцев, она насчитывает около 125 тысяч человек. Подавляющее большинство из них возмущено поддержкой Байденом Израиля и боевых действий в секторе Газа, где, по данным Министерства здравоохранения ХАМАС (эти цифры не подтверждены международными организациями), убито 30 тысяч палестинцев.

Митинги и демонстрации протеста против того, что сторонники Палестины называют «геноцидом», нарастали все время после того, как хамасовцы совершили варварское нападение на Израиль. Их участники не хотели и слушать ни о каких правах Израиля на самооборону, в частности, права на удар в ответ на нападение террористов. Дело дошло до того, что огромные толпы однажды подошли к Белому дому и стали раскачивать решетки и сетку, которыми обнесена резиденция президента. Теперь этот протест нашел свою проекцию в первичных выборах демократов. В рядах сторонников Палестины два движения. Первое – Listen to Michigan. Его координатор Лейла Элабед говорит, что «десятки тысяч демократов Мичигана, которые голосовали за Байдена в 2020 году, теперь не поддерживают его переизбрание из-за войны в Газе». «Мы не хотим президентства Трампа, - уточняет она. - Но Байден поставил Биньямина Нетаньяху выше американской демократии, и мы не собираемся оплачивать билль за полное пренебрежение к жизням палестинцев». Однако если члены Listen to Michigan прежде всего сосредоточились на графе «ни за кого» на праймериз, другая группа - Abandon Biden - настроена еще более непримиримо - они категорически не намерены голосовать за Байдена из-за его покровительства Израиля. В результате политические позиции президента в Мичигане, колеблющимся штате, в котором чаще побеждали кандидаты от демократов, становятся крайне шаткими. Учитывая архаическое избирательное законодательство Америки, которое не допускает прямого голосования, сравнительно небольшая группа граждан может стать той гирькой в коллегии выборщиков, которая лишит Байдена победы на выборах. И это может произойти независимо от того, что Дональд Трамп отнюдь не является любимцем у арабов-американцев. Достаточно вспомнить, как он в бытность президентом пытался закрыть въезд в США гражданам семи мусульманских стран.