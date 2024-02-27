Алиев выделил деньги на дороги
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Сумгаита, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог на вышеупомянутые цели выделяется 8,1 млн манатов из резервного фонда президента Азербайджана.
Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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