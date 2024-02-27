Турция получила от США проект сделки по F-16

Проект предложения и соответствующие разрешительные письма по сделке с истребителями F-16 поступили со стороны США в Минобороны Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники.

"Министерство получило направленный США проект предложения и письма относительно нашего запроса на закупку 40 новых F-16 Block-70 и модернизацию имеющихся 79 F-16 в соответствии с потребностями командования ВВС. Также в проект включены боеприпасы, материалы и оборудование для этих самолетов. Соответствующие подразделения приступили к оценке предложения", - приводит телеканал слова источника.

В Минобороны также отметили, что итоговая стоимость сделки будет ясна на этапе финализации проекта.

Источник в Минобороны также коснулся вопроса о перспективах покупки истребителей Eurofighter. Потенциальная сделка обсуждается со странами, участвующими в консорциуме, производящем эти самолеты.

Ранее Турция сообщала, что все участники консорциума Eurofighter согласились на продажу Турции этих истребителей, кроме Германии, которая пока четко не заявила о своей позиции.