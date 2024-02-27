Путин обвиняет Запад

Запад не воспринимает события в Украине, заявил в рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

По его словам, Запад смотрит на ситуацию как на «какие-то мультики». «В условиях конфликта в Украине то же самое происходит. Они [Запад] думают, что для них это все мультики какие-то», — уверяет глава российского государства.

Вместе с тем, продолжил президент, власти стран Запада, в том числе США, пытаются вновь втянуть Россию в гонку вооружений.

По его словам, западные державы пытаются «повторить трюк», как они это сделали с Советским Союзом в 1980-е годы. При этом он подчеркнул, что в своих заявлениях США и ЕС «демонизируют» Россию, обвиняя ее в желании напасть на Европу. Путин указал, что подобная риторика является «бредом».