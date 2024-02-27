В Баку сносят кафе и пункты забоя скота на территории под названием «Мясники» в Ясамальском районе. Снос начался вечером 28 февраля, за процессом наблюдают представители районной исполнительной власти, департамента торговли и услуг при Исполнительной власти Баку, а также соответствующих госорганов.

Данные объекты не раз вызывали недовольство местных жителей, так как занимали место на тротуарах, отходы выбрасывались в мусорные баки, предназначенные для жителей домов. Кроме того, скот забивали средь бела дня на глазах у детей.

Утверждается, что все эти объекты были построены вынужденными переселенцами.

Как сообщили haqqin.az в Исполнительной власти Ясамальского района, со вчерашнего вечера снесены 30 кафе и мясных лавок.

«Данные объекты работали без каких-либо документов. Кроме того, их деятельность мешала местным жителям. На указанной территории начались работы по облагораживанию, все незаконные объекты будут снесены», - сообщили в Ясамальской ИВ, добавив, что на месте снесенных объектов ничего строить не планируется.