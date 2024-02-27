Замминистра: С 1990-х годов я активно не пользуюсь метро

Сегодня в ЗАО "Бакинский метрополитен" проходит конференция на тему "Неизменные ценности, меняющиеся возможности". Присутствовавший на мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта, член Наблюдательного совета Бакинского метро Самир Мамедов заявил, что активно не пользуется метро с 90-х годов, сообщает Report.

Он объяснил это его назначениями впоследствии на различные должности и предоставлением служебного автомобиля.

"Сейчас же члены Наблюдательного совета приняли решение пользоваться метрополитеном с целью оценки удовлетворенности пассажиров", - сказал замминистра.

Главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов, принимающий участие в конференции, также отметил, что активно пользовался метрополитеном в студенческие годы и после пандемии.