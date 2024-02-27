«Никто не говорил о военной базе, мы о ней не говорили, но для нас очевидно, что эта система безопасности не работает. Что еще должно произойти, чтобы понять, что эта система безопасности не работает?» - возмущается армянский спикер.

Власти Армении не обсуждают вывод из страны российской 102-й военной базы, однако считают, что нынешняя «система безопасности» не работает. Такое мнение на брифинге выразил спикер парламента Ален Симонян.

Ален Симонян также заявил, что власти не обсуждали возможность вступления Армении в НАТО, однако «укрепляют отношения» с Евросоюзом: «Никакой дискуссии о НАТО не было, мы и внутри нашей команды не обсуждали такое. Что касается Евросоюза, то это не военный союз, мы готовы укреплять отношения. Сегодня демократия является нашей крупнейшей системой безопасности».

При этом Симонян подчеркнул, что Армения старается «покупать оружие во всех возможных местах». «Если кого-то это смущает, то это их проблемы», - добавил он.

По мнению спикера, Армения должна задумываться над возможностью стать кандидатом в члены Евросоюза. «Мы готовы, однозначно», - сказал Симонян, отвечая на вопрос журналиста, готова ли Армения углубить отношения с Евросоюзом, стать кандидатом на членство в ЕС.

Что касается вопроса выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности, то, по словам спикера, Армения не принимала такого решения. Симонян утверждает, что армянские власти не меняют внешнеполитический вектор.

«Об изменении какого-либо вектора или о чем-то в этом роде речи не шло. Мы обсуждаем, что делать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Армении. Решения о выходе из ОДКБ нет, но, возможно, мы этого не исключаем. Наше общество тоже об этом говорит, можно сказать, что оно предъявляет такое требование», - заявил Симонян.