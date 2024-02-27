У Пашиняна объяснили, почему российские пограничники в Армении

Вы, наверное, забыли, что в 2020 году была 44-дневная война, после которой на территорию Карабаха были введены миротворческие войска, после этого определенный российский контингент имел перемещения в Сюникской области для решения вопросов безопасности. Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте 29 февраля депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Армен Хачатрян, отвечая на вопрос, как получилось, что в Неркин Ханде стоят российские пограничники, относительно которых, по словам премьер-министра Армении, нет ни договора, ни мандата.

«В связи с ситуацией, да, такое было, но сейчас проводится исследование, чтобы были даны ответы на все правовые вопросы – у кого какой мандат и где? Это представители погранвойск России. В связи с ситуацией 2021 года их туда перебросили для решения проблем безопасности. Тогда это нужно было. Также была дислокация в Горисе, это нужно было для обеспечения безопасности миротворческих войск в Карабахе», - пояснил Хачатрян.

По словам депутата, исследования будут проводиться совместно с Министерством обороны, Службой национальной безопасности и Министерством иностранных дел Армении. «Будут изучены все правовые проблемы – у кого какие обязанности, где он может находиться и где все это заканчивается», - заключил Армен Хачатрян.