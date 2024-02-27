Американцы готовятся к возможной масштабной войне

Армия США готовится к возможной большой войне. Об этом пишет Associated Press.

С этой целью проводится реструктуризация: 24 тысячи пустующих и неактуальных должностей закрываются, планируется набор 7 500 военнослужащих на востребованные позиции, такие как подразделения ПВО, борьбы с беспилотниками, пять новых оперативных групп по всему миру с расширенными возможностями в области кибернетики, разведки и дальних ударов.

«Мы уходим от борьбы с терроризмом и повстанческими движениями. Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным боевым операциям», - поясняет министр армии Кристин Вормут.

Подчеркивается, что будут сокращены не люди, а должности, которые армия не могла заполнить в течение многих лет.

Армия США в ее нынешней структуре может иметь до 494 000 солдат. Сейчас на военной службе состоят 445 000. За следующие пять лет американцы хотят выйти на 470 000.