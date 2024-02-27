Бакинцам обещают больше станций метро

В рамках плана строительства, утвержденного Наблюдательным советом ЗАО "Бакинский метрополитен", в ближайшие 5-7 лет в Баку планируется построить 10 новых станций метро. Об этом главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов сообщил на конференции "Неизменные ценности, меняющиеся возможности".

"План предусматривает приоритетное строительство 10 новых станций метро в Баку в ближайшие 5-7 лет по минимальному сценарию. С 2022 года на строительство и реконструкцию метро, а также покупку новых вагонов выделено 194,6 млн манатов", - добавил Алиханов.