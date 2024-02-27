Бербок о мире между Баку и Ереваном

Каждый шаг на пути к миру между Баку и Ереваном имеет большое значение. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок написала на своей странице в соцсети Х, комментируя двухдневные переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного договора в Берлине.

"Армения и Азербайджан следуют смелым и в то же время непростым путем к мирному договору. Как федеральное правительство, мы поддерживаем мирные переговоры, где бы они ни проводились. Чтобы раны могли зажить, и мир стал возможным. Каждый шаг на этом пути имеет значение", - говорится в публикации.