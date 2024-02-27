Баку ответил на клеветнический доклад Европарламента

Мы решительно осуждаем и отвергаем доклад Европейского парламента «О реализации общей политики безопасности и обороны», в котором нашли отражение пункты против Азербайджана, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он добавил, что содержащиеся в докладе статьи являются составляющей клеветнической кампании против Азербайджана. Все факты с них искажены, носят клеветнический характер, совершенно необоснованны и вызывают серьезные вопросы относительно будущего общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза.

"К сожалению, этот отчет, отражающий поверхностный подход к внешней политике и политике безопасности, также показывает, в какой мере члены Европейского парламента стали заложниками популизма, а также насколько они далеки от выработки правильного стратегического подхода к нашему региону", - подчеркнул Гаджизаде.