Азербайджан и США обсудили расширение ЮГК

Азербайджан и США обсудили расширение Южного газового коридора (ЮГК). Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети Х.

"Накануне заседания Консультативного совета ЮГК мы встретились с заместителем помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон и обсудили развитие связей между двумя странами в энергетической сфере, расширение ЮГК, реализацию проектов зеленой энергии, а также вопросы сотрудничества в рамках COP29", - сказал он.

Отметим, что заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон в Баку встретится с правительственными чиновниками и будет представлять Соединенные Штаты на 10-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора, а также обсудит роль Азербайджана как принимающей стороны COP29.

10-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) пройдет 1 марта. В ходе встречи планируется подписание ряда документов как по расширению ЮГК и вхождению в его состав новых стран-участниц, так и по проектам зеленой энергетики.