Развитие сотрудничества обсуждают Азербайджан и Германия

Находящийся с визитом в Берлине министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел двустороннюю встречу с госсекретарем Германии Томасом Баггером, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также по переговорам в Берлине между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Стороны подчеркнули важность отношений между Азербайджаном и Германией, выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений.

Азербайджанская сторона заявила о неприемлемости клеветнической кампании против Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы, Европейского союза и на других платформах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.