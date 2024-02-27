Красный Крест о задержании азербайджанского военного

Международный комитет Красного Креста (МККК) провел конфиденциальный двусторонний диалог с уполномоченными официальными структурами касательно задержания азербайджанского военнослужащего. Об этом сообщил бакинский офис МККК на своей странице в социальной сети X.

«В соответствии со своим мандатом МККК посещает задержанных, чтобы контролировать обращение с ними и условия содержания, а также помогает им связаться со своими семьями», - говорится в публикации.

Напомним, что утром 28 февраля военнослужащий армии Азербайджана Руслан Панахов заблудился при плохих погодных условиях в Лачинском районе и был задержан армянской стороной. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении Панахова.