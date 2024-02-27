Mercedes-AMG GLE Coupe в фотосессии с участием известной художницы Милены Набиевой

She’s Mercedes – это проект, созданный при поддержке бренда Mercedes-Benz. Женщины самых разных профессий собираются под эгидой She’s Mercedes, чтобы делиться своими идеями и вдохновляющим опытом. Это неслучайно, ведь именно женщина является источником вдохновения, а вдохновение дает силы для самых невероятных свершений.

«Талантливый человек талантлив во всем», - именно этой известной пословицей можно охарактеризовать представительницу проекта She’s Mercedes Милену Набиеву. Азербайджанская художница, член UNESCO, заместитель председателя Общества охраны природы и глава благотворительного фонда «Надежда на жизнь» (Həyata ümid) - наша героиня преуспевает во всем.

Кузов нового Mercedes-AMG GLE Coupe выполнен в стиле купе с плавно спускающейся крышей и вытянутой задней частью. Автомобиль имеет выразительную решетку радиатора с хромированными элементами и большой звездой по центру. Фары выполнены в форме узких полос со светодиодной подсветкой. Бамперы получили спортивный дизайн с большими воздухозаборниками и диффузором. Двери имеют безрамочные стекла, что придает автомобилю элегантность. Колесные арки характеризуются широкими обводами, подчеркивающими мощность и внедорожные возможности кроссовера.

Салон кросс-купе отличается высоким качеством материалов и исполнения. Приборная панель имеет два больших цифровых экрана: один для показа информации о скорости, оборотах и других параметрах, а другой для управления мультимедийной системой MBUX с функцией голосового управления. Консоль получила минимум кнопок и переключателей, а большую часть функций можно настроить через сенсорный экран или с помощью тачпада на центральном тоннеле. Mercedes-AMG GLE Coupe имеет высокий уровень безопасности как пассивной, так и активной. Автомобиль получил крепкую несущую конструкцию кузова, которая поглощает энергию удара и защищает пассажиров.

Для подробной информации можно обратиться в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00 / *8885

Autostar Kaukasus GmbH Azərbaycan

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976.