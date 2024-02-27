Экономика Турции показывает хорошие результаты

ВВП Турции в четвертом квартале 2023 года увеличился на 4% в годовом исчислении, сообщил статистический институт страны TurkStat.

Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, однако оказались существенно выше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics экспертов (+3,5%).

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале турецкий ВВП увеличился на 6,1%, а не на 5,9%, как сообщалось ранее.

По итогам всего 2023 года турецкая экономика выросла на 4,5% после роста на 5,5% в 2022 году.