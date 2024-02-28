Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:03

Сепаратисты, покинувшие Карабах в сентябре прошлого года и обосновавшиеся в Армении, вступили в конфликт с правительством этой страны. Они недовольны политикой расселения армянского правительства. Так, вице-премьер Армении Тигран Хачатрян озвучил детали программы обеспечения жильем армян, переехавших из Карабаха. По его словам, если последние решат остаться в Армении и получить гражданство, то правительство поможет им жильем. Поддержка будет заключаться в выделении фиксированной суммы каждой семье на покупку или строительство дома.

После того как семья проживет в доме на протяжении десяти лет, она получит право собственности на выделенную недвижимость. Вице-премьер сообщил, что предоставление финансирования будет осуществляться путем выделения кредита. Базовый размер помощи составит 3 миллиона драмов (более 7,4 тысячи долларов) из расчета на каждого члена семьи. Хачатрян отметил, что, вероятно, эта сумма будет зафиксирована соответствующим решением правительства. Государство будет оплачивать сумму кредита на протяжении следующих десяти лет. Говоря о путях реализации программы, вице-премьер заявил, что власти, в частности, планируют расширение программы по выделению помощи семьям для строительства домов в приграничной зоне. Развитие программы предусматривает расширение списка населенных пунктов за счет включения в него не только приграничных сел, уточнил вице-премьер.

Таким образом, правительство Армении готово поддержать переехавших из Карабаха армян только при условии, если они согласятся остаться и жить в этой стране, получить гражданство. Тем же, кто хочет временно жить и в будущем вернуться в Карабах, правительство помочь не готово. Тем временем в Армении под руководством бывшего министра иностранных дел Вардана Осканяна ведется кампания за возвращение армян в Карабах и их проживание там с определенным статусом. Правительство Армении подобные инициативы не поддерживает и заявляет, что его политика заключается в интеграции покинувших Карабах армян в армянское общество в качестве полноправных граждан. С этой точки зрения программа, озвученная вице-премьером Тиграном Хачатряном, вызвала открытое недовольство сепаратистов Карабаха. Айк Ханумян, именующий себя «бывшим министром территориального управления Нагорного Карабаха», заявил, что данная программа урегулирования правительства не обсуждалась с карабахскими армянами и их позицию по этому вопросу не учли. По его словам, было бы лучше, если бы правительство построило для переселенцев жилые комплексы, а не выдавало им жилищные сертификаты. Нынешнее решение, подчеркнул он, приведет к увеличению иммиграции в Ереван из проблемных регионов, то есть приграничных населенных пунктов.