Страны НАТО не исключают отправку войск в Украину

Четыре европейские страны не исключают возможность отправки войск в Украину, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что страны Евросоюза могут в ближайшем будущем сделать это.

Литовские чиновники также рассматривают возможность отправки литовских военных в Украину для обучения войск страны, заявил советник президента Кястутис Будрис, отметив, что поддержка в виде оружия и боеприпасов пока остается главным приоритетом. «Мы говорим о такой возможности и делаем это совершенно открыто. Есть много нюансов относительно того, как это может произойти и при каких условиях, — заявил он. — Боеприпасы — это главный инструмент, который нужен сегодня и который был нужен вчера, но все уже на столе».

Нидерланды не считают невозможной отправку солдат в Украину, но для этого «пока не время», заявил генерал Онно Эйхельсхайм, глава обороны Нидерландов. «Я думаю, следует оставить все варианты открытыми», — сказал он, добавив, что пока Нидерланды никто не просил о такой помощи, и этот вопрос не стоит на повестке.

У Британии нет планов крупномасштабного размещения войск в Украине, заявил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака, но в стране уже находится небольшое число британских военных. «Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране, поддерживающего Вооруженные силы Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — заявил Сунак. Накануне британское правительство опровергло заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские военные принимают участие в запусках ракет в Украине. Лондон заявил, что запуск крылатых ракет и процесс выбора целей — дело ВСУ, а не британских военных, которые находятся в Украине.

О том, что страны Евросоюза могут отправить свои войска в Украину, первым заявил Эммануэль Макрон. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — говорил Макрон по итогам саммита в Париже.