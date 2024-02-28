Молодые специалисты в сфере телекоммуникаций проходят практику в сети Nar

Nar начал программу стажировок для студентов, изучающих специальности IT и коммуникации, с целью подготовки профессионалов в сфере мобильной связи в Азербайджане. 10 отобранных студентов пройдут стажировку в отделе сетевых технологий.

В рамках программы, которая продлится до конца мая, студенты будут работать вместе с профессиональным техническим персоналом Nar, благодаря чему они получат бесценные практические знания для своей будущей карьеры. Программа стажировок проводится в соответствии с образовательным направлением стратегии КСО Nar в сотрудничестве с Азербайджанским Техническим Университетом (АзТУ).

В рамках этого сотрудничества в университете действует GSM-лаборатория Nar, технический персонал Nar проводит тренинги, посвященные основам мобильной связи, а студенты АзТУ участвуют в программах стажировок.